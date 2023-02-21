Россия и Ирак обменялись приглашениями провести товарищеские матчи сборных по футболу

Российский футбольный союз предложил провести в Сочи товарищеский матч между футбольными сборными России и Ирака. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

"РФС получил от Федерации футбола Ирака предложение сыграть товарищеский матч. Мы благодарны коллегам за инициативу, обсудили её внутри и направили ответное письмо, в котором предложили провести игру в Сочи", — приводит "Чемпионат" слова представителя РФС.

Издание Al Sabaah уточняет, что Иракская федерация футбола пригласила сборную России провести матч в Багдаде во время перерыва на игры национальных команд в марте. Такие же предложения получили сборные Узбекистана и Боливии. Ирак рассчитывает сыграть с одной из этих команд в матче – открытии стадиона.