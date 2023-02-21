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21 февраля, 16:17

Россия и Ирак обменялись приглашениями провести товарищеские матчи сборных по футболу

Сборную России по футболу пригласили сыграть против Ирака в Багдаде, РФС позвал соперников в Сочи

Российский футбольный союз предложил провести в Сочи товарищеский матч между футбольными сборными России и Ирака. Об этом сообщили в службе коммуникаций РФС.

"РФС получил от Федерации футбола Ирака предложение сыграть товарищеский матч. Мы благодарны коллегам за инициативу, обсудили её внутри и направили ответное письмо, в котором предложили провести игру в Сочи", — приводит "Чемпионат" слова представителя РФС.

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Издание Al Sabaah уточняет, что Иракская федерация футбола пригласила сборную России провести матч в Багдаде во время перерыва на игры национальных команд в марте. Такие же предложения получили сборные Узбекистана и Боливии. Ирак рассчитывает сыграть с одной из этих команд в матче – открытии стадиона.

Ранее иранские СМИ сообщили, что национальная команда этой страны сыграет со сборной России 22 или 23 марта в Тегеране. Также была информация, что РФС рассматривает проведение серии матчей сборной России с бразильскими клубами.

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ТАСС / Станислав Красильников

Никита Никонов
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