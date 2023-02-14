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14 февраля, 12:38

РФС рассматривает проведение серии матчей сборной России с бразильскими клубами

Российский футбольный союз (РФС) прорабатывает вариант проведения серии товарищеских матчей сборной РФ с клубами бразильской серии А во время паузы в играх национальных команд с 20 по 30 марта. Как уточняет издание "Спорт-Экспресс", также рассматривается возможность участия в турне не только первой сборной, но и одной из юношеских. Окончательные договорённости пока не достигнуты.

В качестве одного из потенциальных соперников выступает бразильский "Коринтианс", у которого в последнее время сложились тесные отношения с российскими футболистами. Встречи могут состояться в Катаре или ОАЭ.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Ирина Фальке
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