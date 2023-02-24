"Манчестер Юнайтед" вышел в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв "Барселону"
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" победил испанскую "Барселону" со счётом 2:1 в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы. Игра состоялась в Манчестере. В команде победителей на 47-й минуте гол забил Фред, а на 72-й Антони. В команде проигравших гол забил на 18 минуте с пенальти Роберт Левандовский.
"Манчестер Юнайтед" впервые обыграл "Барселону" за последние 15 лет в еврокубковом матче. До этого команде удалось добиться подобного результата 29 апреля 2008 года в ответной встрече на полуфинальной стадии Лиги чемпионов со счётом 1:0. После этого команды пять раз встречались в еврокубках, где испанский клуб четырежды выигрывал, а один из игр была сыграна вничью.
Ранее Лайф рассказывал, что в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" победила "Челси" (1:0), португальская "Бенфика" на выезде обыграла бельгийский "Брюгге" (2:0), "Милан" минимально обыграл "Тоттенхэм" (1:0), а "Бавария" в гостях победила ПСЖ (1:0).
ТАСС / Joan Monfort