"Манчестер Юнайтед" вышел в 1/8 финала Лиги Европы, обыграв "Барселону"

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" победил испанскую "Барселону" со счётом 2:1 в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы. Игра состоялась в Манчестере. В команде победителей на 47-й минуте гол забил Фред, а на 72-й Антони. В команде проигравших гол забил на 18 минуте с пенальти Роберт Левандовский.

"Манчестер Юнайтед" впервые обыграл "Барселону" за последние 15 лет в еврокубковом матче. До этого команде удалось добиться подобного результата 29 апреля 2008 года в ответной встрече на полуфинальной стадии Лиги чемпионов со счётом 1:0. После этого команды пять раз встречались в еврокубках, где испанский клуб четырежды выигрывал, а один из игр была сыграна вничью.