"Барселоне" грозит понижение в классе или ликвидация, если вину по делу о судьях докажут

Испанскому футбольному клубу "Барселона" грозит понижение в классе или ликвидация, если вина по делу о подкупе судей будет доказана. Об этом сообщает издание La Vanguardia.

Прокуратура Барселоны подала иск на клуб по делу о возможной коррупции при выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета Федерации футбола Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Помимо "Барселоны" прокуратура обвиняет в преступлении самого Негрейру, экс-президентов сине-гранатовых Жозепа Бартомеу и Сандро Розеля, а также бывших директоров клуба Оскара Грау и Альберта Солера.

По информации издания, каталонскому клубу как юридическому лицу грозит штраф, если его признают виновным в коррупции. Однако также возможны перевод в дивизион ниже и даже роспуск юридического лица. При этом эксперты по юриспруденции считают, что сине-гранатовые в случае доказательства вины будут приговорены к штрафу, а более серьёзные последствия маловероятны. При этом издание AS пишет, что УЕФА из-за репутационного скандала может отстранить "Барсу" от выступления в Лиге чемпионов.

"Барселону" признают виновной только в том случае, если будет доказано, что выплаты Негрейре предназначались для того, чтобы обеспечить нужное клубу судейство. В ином случае дело будет закрыто. А Бартомеу и Роселю грозит тюремное заключение на срок от шести месяцев до четырёх лет за коррупцию и от шести месяцев до трёх лет за недобросовестное администрирование.

В ходе расследования прокуратура выяснила, что каталонцы выплатили в общей сумме около 1,4 миллиона евро компании, принадлежавшей Негрейре. Бывший работник федерации и его сын уже дали показания. Как рассказал Негрейра, переведённые ему деньги были связаны с работой консультантом и разъяснением правил, а вовсе не помогали "Барселоне" добиться большей благосклонности судей. Но он не смог предоставить никаких доказательств консультационного сотрудничества с клубом.