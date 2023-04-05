"Реал" унизил "Барселону" на глазах каталонцев и вышел в финал Кубка Испании

Мадридский "Реал" одержал победу над "Барселоной" в ответном полуфинальном матче Кубка Испании. Встреча прошла в Барселоне и закончилась со счётом 4:0.

Голами отметились Винисиус Жуниор (45+1) и Карим Бензема, оформивший хет-трик (50, 58, с пенальти, 81).

Первая встреча завершилась победой "Барселоны" со счётом 1:0. Таким образом по сумме двух матчей "Реал" выходит в финал кубка, где встретится с "Осасуной".