"Реал" унизил "Барселону" на глазах каталонцев и вышел в финал Кубка Испании
"Реал" разгромил "Барселону" и пробился в финал Кубка Испании
Игроки "Реала" празднуют гол в ворота "Барселоны". Обложка © Twitter / Real Madrid C.F.
Мадридский "Реал" одержал победу над "Барселоной" в ответном полуфинальном матче Кубка Испании. Встреча прошла в Барселоне и закончилась со счётом 4:0.
Голами отметились Винисиус Жуниор (45+1) и Карим Бензема, оформивший хет-трик (50, 58, с пенальти, 81).
Первая встреча завершилась победой "Барселоны" со счётом 1:0. Таким образом по сумме двух матчей "Реал" выходит в финал кубка, где встретится с "Осасуной".
Напомним, что в матче 26-го тура чемпионата Испании, состоявшемся 20 марта, "Барселона" обыграла "Реал" со счётом 2:1. Тогда голы в составе каталонцев забили Серджи Роберто и Франк Кессье, а также Рональд Араухо, срезавший мяч в свои ворота.