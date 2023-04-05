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5 апреля, 20:59

"Реал" унизил "Барселону" на глазах каталонцев и вышел в финал Кубка Испании

"Реал" разгромил "Барселону" и пробился в финал Кубка Испании

<p>Игроки "Реала" празднуют гол в ворота "Барселоны". Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/realmadrid/status/1643718975237373954/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Real Madrid C.F.</a></p>

Игроки "Реала" празднуют гол в ворота "Барселоны". Обложка © Twitter / Real Madrid C.F.

Мадридский "Реал" одержал победу над "Барселоной" в ответном полуфинальном матче Кубка Испании. Встреча прошла в Барселоне и закончилась со счётом 4:0.

Голами отметились Винисиус Жуниор (45+1) и Карим Бензема, оформивший хет-трик (50, 58, с пенальти, 81).

Первая встреча завершилась победой "Барселоны" со счётом 1:0. Таким образом по сумме двух матчей "Реал" выходит в финал кубка, где встретится с "Осасуной".

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Напомним, что в матче 26-го тура чемпионата Испании, состоявшемся 20 марта, "Барселона" обыграла "Реал" со счётом 2:1. Тогда голы в составе каталонцев забили Серджи Роберто и Франк Кессье, а также Рональд Араухо, срезавший мяч в свои ворота.

Артур Лапсаков
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