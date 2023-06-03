"Ман Сити" победил "Ман Юнайтед" в финале Кубка Англии, завоевав трофей

"Манчестер Сити" победил "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Англии. Встреча проходила на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершилась со счётом 2:1.

Дублем в составе победителей отметился Илкай Гюндоган (1-я и 51-я минута). Единственный мяч проигравших на счету Бруну Фернандеша, реализовавшего пенальти на 33-й минуте.

Это седьмая победа в турнире для "Ман Сити". Ранее клуб оформил чемпионство в Англии. А 10 июня команда Хосепа Гвардиолы сыграет в финале Лиги чемпионов, где их соперником станет миланский "Интер".