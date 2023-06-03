Регион

Уведомления отключены

3 июня, 16:19

"Ман Сити" победил "Ман Юнайтед" в финале Кубка Англии, завоевав трофей

"Манчестер Сити" победил "Манчестер Юнайтед" в финале Кубка Англии. Встреча проходила на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершилась со счётом 2:1.

Дублем в составе победителей отметился Илкай Гюндоган (1-я и 51-я минута). Единственный мяч проигравших на счету Бруну Фернандеша, реализовавшего пенальти на 33-й минуте.

Холанн стал лучшим игроком сезона в АПЛ и установил очередной рекорд

Холанн стал лучшим игроком сезона в АПЛ и установил очередной рекорд

Это седьмая победа в турнире для "Ман Сити". Ранее клуб оформил чемпионство в Англии. А 10 июня команда Хосепа Гвардиолы сыграет в финале Лиги чемпионов, где их соперником станет миланский "Интер".

Напомним, манчестерское дерби в финале Кубка Англии случилось впервые в истории. В полуфиналах "Сити" прошёл "Шеффилд Юнайтед", а МЮ расправился с "Брайтоном".

Обложка ©

Twitter / Emirates FA Cup

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ФК Манчестер Сити
  • ФК Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров