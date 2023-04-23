Впервые в истории в финале Кубка Англии будет манчестерское дерби
"Манчестер Юнайтед" по пенальти победил "Брайтон" и вышел в финал Кубка Англии
Игроки "Манчестер Юнайтед" радуются выходу в финал Кубка Англии. Обложка © Twitter / Manchester United
"Манчестер Юнайтед" стал вторым финалистом Кубка Англии, в серии пенальти обыграв "Брайтон". Основное время матча завершилось без забитых мячей, а в серии 11-метровых ударов точнее оказались манкунианцы (7:6).
Накануне в финал турнира вышел "Манчестер Сити", который в своём полуфинале разгромил "Шеффилд Юнайтед" со счётом 3:0.
Решающий матч состоится на стадионе "Уэмбли" в субботу, 3 июня. Две команды из Манчестера впервые в истории встретятся в финале Кубка Англии.
Ранее Лайф рассказывал, как "Рексем", владельцами которого являются актёры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни, вернулся в профессиональную футбольную лигу Англии. Последний раз валлийский клуб так высоко поднимался в 2008 году.