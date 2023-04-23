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23 апреля, 20:27

Впервые в истории в финале Кубка Англии будет манчестерское дерби

"Манчестер Юнайтед" по пенальти победил "Брайтон" и вышел в финал Кубка Англии

<p>Игроки "Манчестер Юнайтед" радуются выходу в финал Кубка Англии. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/ManUtd/status/1650205663916638208/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Manchester United</a></p>

Игроки "Манчестер Юнайтед" радуются выходу в финал Кубка Англии. Обложка © Twitter / Manchester United

"Манчестер Юнайтед" стал вторым финалистом Кубка Англии, в серии пенальти обыграв "Брайтон". Основное время матча завершилось без забитых мячей, а в серии 11-метровых ударов точнее оказались манкунианцы (7:6).

Накануне в финал турнира вышел "Манчестер Сити", который в своём полуфинале разгромил "Шеффилд Юнайтед" со счётом 3:0.

Решающий матч состоится на стадионе "Уэмбли" в субботу, 3 июня. Две команды из Манчестера впервые в истории встретятся в финале Кубка Англии.

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Ранее Лайф рассказывал, как "Рексем", владельцами которого являются актёры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни, вернулся в профессиональную футбольную лигу Англии. Последний раз валлийский клуб так высоко поднимался в 2008 году.

Артур Лапсаков
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