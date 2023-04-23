Впервые в истории в финале Кубка Англии будет манчестерское дерби

"Манчестер Юнайтед" стал вторым финалистом Кубка Англии, в серии пенальти обыграв "Брайтон". Основное время матча завершилось без забитых мячей, а в серии 11-метровых ударов точнее оказались манкунианцы (7:6).

Накануне в финал турнира вышел "Манчестер Сити", который в своём полуфинале разгромил "Шеффилд Юнайтед" со счётом 3:0.

Решающий матч состоится на стадионе "Уэмбли" в субботу, 3 июня. Две команды из Манчестера впервые в истории встретятся в финале Кубка Англии.