КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 21:56

"Севилья" победила "Манчестер Юнайтед" и вышла в полуфинал Лиги Европы

Испанская "Севилья" с разгромным счётом 3:0 победила английский "Манчестер Юнайтед" в матче четвертьфинала футбольной Лиги Европы и обеспечила себе выход в полуфинал.

Два мяча забил Юссеф Эн-Несири (8-я и 81-я минуты), ещё один — Лоик Баде (47). Первая встреча этих команд завершилась со счётом 2:2. Теперь "Севилье" предстоит встретиться в полуфинале с итальянским "Ювентусом", обыгравшим "Спортинг".

В этом сезоне российские клубы не выступают в еврокубках. Таково решение исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на фоне спецоперации РФ на Украине.

Сборная России по футболу может сыграть товарищеский матч с Камеруном

Сборная России по футболу может сыграть товарищеский матч с Камеруном

Напомним, ранее сборная России по футболу отказалась участвовать в чемпионате Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA), который состоится этим летом.

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ТАСС / EPA / RONALD WITTEK

Андрей Григорьев
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