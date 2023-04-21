"Севилья" победила "Манчестер Юнайтед" и вышла в полуфинал Лиги Европы

Испанская "Севилья" с разгромным счётом 3:0 победила английский "Манчестер Юнайтед" в матче четвертьфинала футбольной Лиги Европы и обеспечила себе выход в полуфинал.

Два мяча забил Юссеф Эн-Несири (8-я и 81-я минуты), ещё один — Лоик Баде (47). Первая встреча этих команд завершилась со счётом 2:2. Теперь "Севилье" предстоит встретиться в полуфинале с итальянским "Ювентусом", обыгравшим "Спортинг".

В этом сезоне российские клубы не выступают в еврокубках. Таково решение исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на фоне спецоперации РФ на Украине.