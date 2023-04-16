Сборная России по футболу может сыграть товарищеский матч с Камеруном

Следующим возможным соперником сборной России по футболу может стать Камерун, о чём сообщает "Спорт-Экспресс". Не исключено, что товарищеский матч пройдёт до конца 2023 года.

По данным издания, состоится игра в России. Там нашли косвенное подтверждение матчу с Камеруном в словах президента РФС Александра Дюкова, который не исключил встречу национальной команды с футболистами из стран Азии, Африки и Латинской Америки.