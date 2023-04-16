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16 апреля, 18:55

Сборная России по футболу может сыграть товарищеский матч с Камеруном

Следующим возможным соперником сборной России по футболу может стать Камерун, о чём сообщает "Спорт-Экспресс". Не исключено, что товарищеский матч пройдёт до конца 2023 года.

По данным издания, состоится игра в России. Там нашли косвенное подтверждение матчу с Камеруном в словах президента РФС Александра Дюкова, который не исключил встречу национальной команды с футболистами из стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Напомним, 23 марта сборная России на выезде сыграла вничью против Ирана. Товарищеский матч в Тегеране завершился со счётом 1:1. Гол России принёс полузащитник Антон Миранчук, реализовав пенальти. Во втором тайме Мехди Тареми сравнял цифры на табло. А 26 марта команда в Санкт-Петербурге обыграла Ирак со счётом 2:0.

РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров чемпионата России по футболу

РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров чемпионата России по футболу

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VK / Сборная России по футболу

Ольга Платонова
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