Сборная России отказалась от участия в турнире Центрально-Азиатской ассоциации

Сборная России по футболу отказалась участвовать в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA), который состоится этим летом. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

"У нас есть ряд организационных сложностей, мы, к сожалению, были вынуждены отказаться. Есть ряд вопросов между нами и CAFA, связанных с тем, что большая нагрузка на футболистов, жарко, маленький перерыв между 11-м и 15-м числом", — пояснил Митрофанов.

Напомним, чемпионат CAFA пройдёт с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В турнире примут участие сборные Ирана, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Туркменистана. Кроме того, организаторы пригласили к участию ещё одну азиатскую национальную команду.