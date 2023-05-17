"Ман Сити" разгромил "Реал" и сыграет с "Интером" в финале Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" обыграл "Реал" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Манчестере и завершилась со счётом 4:0.

Дублем в первом тайме отметился Бернарду Силва. Ещё один мяч был забит благодаря автоголу Эдера Милитао. Последним точный удар нанёс Хулиан Альварес.

Напомним, первая встреча завершилась ничейным результатом. Таким образом, подопечные Пепа Гвардиолы вышли в финал турнира, где сыграют с "Интером".