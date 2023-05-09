"Реал" сыграл вничью с "Манчестер Сити" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

"Реал" и "Манчестер Сити" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершилась со счётом 1:1.

Первый гол дальним ударом на 36-й минуте забил игрок хозяев Винисиус Жуниор. Отыграться манчестерцам удалось на 67-й минуте, когда ворота Тибо Куртуа дальним ударом поразил Кевин Де Брёйне.

Ответная игра состоится в Манчестере 17 мая.