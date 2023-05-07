"Реал" выиграл Кубок Испании впервые с 2014 года
"Реал" победил "Осасуну" в финале Кубка Испании и в двадцатый раз завоевал трофей
Мадридский "Реал" обыграл "Осасуну" со счётом 2:1 в завершающем матче Кубка Испании по футболу сезона 2022/2023. Встреча команд состоялась на стадионе "Олимпико де Севилья – Ла Картуха".
У "Реала" на 2-й и 70-й минуте оформил дубль Родриго. У "Осасуны" гол на 58-й минуте забил Лукас Торро. Мадридский клуб в 20-й раз стал обладателем Кубка Испании. В предыдущий раз это произошло в сезоне 2013/2014.
Ранее "Реал" в гостях обыграл английский "Челси". Ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов прошёл на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершился со счётом 2:0.
ТАСС / Manu Fernandez