"Реал" выиграл Кубок Испании впервые с 2014 года

Мадридский "Реал" обыграл "Осасуну" со счётом 2:1 в завершающем матче Кубка Испании по футболу сезона 2022/2023. Встреча команд состоялась на стадионе "Олимпико де Севилья – Ла Картуха".

У "Реала" на 2-й и 70-й минуте оформил дубль Родриго. У "Осасуны" гол на 58-й минуте забил Лукас Торро. Мадридский клуб в 20-й раз стал обладателем Кубка Испании. В предыдущий раз это произошло в сезоне 2013/2014.