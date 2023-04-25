"Жирона" победила "Реал" в матче чемпионата Испании
Футбольный клуб "Жирона" победил мадридский "Реал" в домашнем матче 31-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счётом 4:2.
Все голы от победителей забил один игрок – аргентинец Валентин Кастельянос (на 12, 24, 46, 62-й минутах). А в "Реале" отличились Винисиус Жуниор (34) и Лукас Васкес (85). Примечательно, что "Жирона" не проигрывает "Реалу" в последних трёх матчах.
Таким образом, Кастельянос стал первым игроком в этом веке, который смог забить сразу четыре мяча в матче против "Реала" в Ла Лиге.
Ранее "Барселона" сыграла вничью с "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счётом 2:2.
ТАСС \ AP \ Toni Albir