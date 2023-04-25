КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

25 апреля, 19:52

"Жирона" победила "Реал" в матче чемпионата Испании

Футбольный клуб "Жирона" победил мадридский "Реал" в домашнем матче 31-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счётом 4:2.

Все голы от победителей забил один игрок – аргентинец Валентин Кастельянос (на 12, 24, 46, 62-й минутах). А в "Реале" отличились Винисиус Жуниор (34) и Лукас Васкес (85). Примечательно, что "Жирона" не проигрывает "Реалу" в последних трёх матчах.

Звезда "Реала" Гарет Бэйл дебютировал на турнире по гольфу, но пока не слишком удачно

Звезда "Реала" Гарет Бэйл дебютировал на турнире по гольфу, но пока не слишком удачно

Таким образом, Кастельянос стал первым игроком в этом веке, который смог забить сразу четыре мяча в матче против "Реала" в Ла Лиге.

Ранее "Барселона" сыграла вничью с "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счётом 2:2.

Обложка ©

ТАСС \ AP \ Toni Albir

Андрей Григорьев
  • Новости
  • ФК Реал Мадрид
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров