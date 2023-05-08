Названы имена лучших спортсменов 2022 года по версии "Лауреус"

Нападающему французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси вручили премию лучшего спортсмена 2022 года по версии Laureus World Sports Academy (мировая академия спорта "Лауреус").

На эту награду также претендовали игрок этого же французского клуба Килиан Мбаппе, двукратный чемпион "Формулы-1" нидерландец Макс Ферстаппен, рекордсмен в прыжках с шестом швед Арман Дюплантис, а также теннисист из Испании Рафаэль Надаль и баскетболист из США Стефен Карри.

Премию лучшей спортсменки 2022 года вручили бегуньи с Ямайки трёхкратной олимпийской чемпионке Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. В номинации "Прорыв года" лучшим признан теннисист из Испании Карлос Алькарас. Лучшим спортсменом-паралимпийцем стала швейцарская бегунья Кэтрин Дебруннер.

Согласно правилам премии "Лауреус", кандидатов на первом этапе отбирает спортивная пресса. Позже проходит голосование, в котором принимают участие 50 членов академии — известные в прошлом спортсмены.