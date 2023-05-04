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4 мая, 04:00

Саудовская Аравия хочет сделать Месси самым высокооплачиваемым футболистом мира

Власти Саудовской Аравии готовят крупнейшее предложение в истории футбола, желая сделать нападающего Лионеля Месси самым высокооплачиваемым футболистом мира. Об этом пишет The Telegraph.

Речь идёт о сумме примерно 400 млн долларов в год. Сейчас представители страны общаются с отцом игрока Хорхе Месси. Сначала планируется договориться с 35-летним аргентинцем и лишь потом определить клуб, в который он перейдёт.

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Напомним, в январе 2023 года в саудовский клуб "Аль Наср" перешёл португалец Криштиану Роналду. Совсем недавно он возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

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Артур Лапсаков
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