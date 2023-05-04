Саудовская Аравия хочет сделать Месси самым высокооплачиваемым футболистом мира

Власти Саудовской Аравии готовят крупнейшее предложение в истории футбола, желая сделать нападающего Лионеля Месси самым высокооплачиваемым футболистом мира. Об этом пишет The Telegraph.

Речь идёт о сумме примерно 400 млн долларов в год. Сейчас представители страны общаются с отцом игрока Хорхе Месси. Сначала планируется договориться с 35-летним аргентинцем и лишь потом определить клуб, в который он перейдёт.