Саудовская Аравия хочет сделать Месси самым высокооплачиваемым футболистом мира
Власти Саудовской Аравии готовят крупнейшее предложение в истории футбола, желая сделать нападающего Лионеля Месси самым высокооплачиваемым футболистом мира. Об этом пишет The Telegraph.
Речь идёт о сумме примерно 400 млн долларов в год. Сейчас представители страны общаются с отцом игрока Хорхе Месси. Сначала планируется договориться с 35-летним аргентинцем и лишь потом определить клуб, в который он перейдёт.
Напомним, в январе 2023 года в саудовский клуб "Аль Наср" перешёл португалец Криштиану Роналду. Совсем недавно он возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира.