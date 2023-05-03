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2 мая, 22:59

В ПСЖ объяснили причину отстранения Месси от команды

RMC Sport: ПСЖ отстранил Месси от команды из-за отъезда в Саудовскую Аравию

Аргентинского нападающего Лионеля Месси отстранили от матчей на две недели. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" назвал причиной такого решения самовольный отъезд футболиста в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает французская радиостанция RMC Sport.

Футболиста лишили и права участвовать в тренировках. Кроме того, Месси за период дисквалификации не начислят зарплату. Расположение ПСЖ он покинул 2 мая, разрешения клуба на поездку в Саудовскую Аравию у спортсмена не было. Теперь аргентинец пропустит матчи чемпионата Франции против "Труа" (7 мая) и "Аяччо" (13 мая).

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Ранее Лайф писал, что в марте Месси досрочно покинул тренировку ПСЖ из-за дискомфорта в мышце. После этого появились слухи о недовольстве игрока главным тренером Кристофом Гальтье.

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Twitter / TeamLeoM

Арина Родионова
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