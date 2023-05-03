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2 мая, 21:40

Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире по версии Forbes

Португальский нападающий клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в 2023 году по версии журнала Forbes.

Согласно публикации на сайте издания, суммарный доход 37-летнего Роналду за последний год составил $136 млн. На футбольном поле он заработал лишь треть этой суммы — $46 млн.

В прошлом году рейтинг возглавил нападающий ПСЖ Лионель Месси, в этом году он перешёл на вторую строчку с заработанными $130 млн. Третьим самым высокооплачиваемым спортсменом стал форвард ПСЖ Килиан Мбаппе с доходом в $120 млн.

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Ранее Лайф писал, что Роналду разонравился клуб "Аль-Наср", СМИ назвали причину. Предполагается, что Роналду сожалеет об уходе из "Реала" в 2018 году. Ему тяжело адаптироваться к культуре Саудовской Аравии.

Обложка ©

Wikipedia / Fanny Schertzer

Арина Родионова
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