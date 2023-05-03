Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Португальский нападающий клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в 2023 году по версии журнала Forbes.

Согласно публикации на сайте издания, суммарный доход 37-летнего Роналду за последний год составил $136 млн. На футбольном поле он заработал лишь треть этой суммы — $46 млн.

В прошлом году рейтинг возглавил нападающий ПСЖ Лионель Месси, в этом году он перешёл на вторую строчку с заработанными $130 млн. Третьим самым высокооплачиваемым спортсменом стал форвард ПСЖ Килиан Мбаппе с доходом в $120 млн.