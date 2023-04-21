Павел Дуров признан самым "обедневшим" российским миллиардером
Forbes назвал Дурова самым "обедневшим" миллиардером из России
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров стал самым "обедневшим" из 13 российских миллиардеров, у которых в 2022 году дела с деньгами шли не очень. Рейтинг составлен журналом Forbes.
В издании подсчитали, что за прошлый год состояние Дурова сократилось на $3,6 млрд и сейчас составляет "всего" $11,5 млрд. Причина — в падении котировок компаний – конкурентов "Телеграма", что сказалось и на стоимости самого мессенджера. В результате Дуров с третьего места в перечне богатейших россиян переместился на десятое.
На втором оказался частный инвестор Леонид Богуславский. Его состояние за год сократилось на $1,1 млрд, подсчитал Forbes. Ему принадлежат доли в 125 IT-компаниях из стран ЕС, Америки и Азии, а многие из них подешевели.
Третье место — у Дмитрия и Игоря Бухманов. Их состояние сейчас оценивается в $7 млрд, они потеряли по $1,1 млрд каждый. Главный актив братьев — разработчик игр Playrix.
Ранее Лайф писал, что Дуров получил гражданство Объединённых Арабских Эмиратов. Уточнялось, что паспорт нужен создателю "Телеграма" для путешествий и деловых поездок. Таким образом, предприниматель является гражданином четырёх стран: России, государства Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ. Вместе с тем Forbes писал о просьбе Дурова не называть его гражданином России.
Telegram / Павел Дуров