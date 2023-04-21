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21 апреля, 00:11

Павел Дуров признан самым "обедневшим" российским миллиардером

Forbes назвал Дурова самым "обедневшим" миллиардером из России

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров стал самым "обедневшим" из 13 российских миллиардеров, у которых в 2022 году дела с деньгами шли не очень. Рейтинг составлен журналом Forbes.

В издании подсчитали, что за прошлый год состояние Дурова сократилось на $3,6 млрд и сейчас составляет "всего" $11,5 млрд. Причина — в падении котировок компаний – конкурентов "Телеграма", что сказалось и на стоимости самого мессенджера. В результате Дуров с третьего места в перечне богатейших россиян переместился на десятое.

На втором оказался частный инвестор Леонид Богуславский. Его состояние за год сократилось на $1,1 млрд, подсчитал Forbes. Ему принадлежат доли в 125 IT-компаниях из стран ЕС, Америки и Азии, а многие из них подешевели.

Третье место — у Дмитрия и Игоря Бухманов. Их состояние сейчас оценивается в $7 млрд, они потеряли по $1,1 млрд каждый. Главный актив братьев — разработчик игр Playrix.

Павел Дуров стал самым влиятельным человеком Дубая

Павел Дуров стал самым влиятельным человеком Дубая

Ранее Лайф писал, что Дуров получил гражданство Объединённых Арабских Эмиратов. Уточнялось, что паспорт нужен создателю "Телеграма" для путешествий и деловых поездок. Таким образом, предприниматель является гражданином четырёх стран: России, государства Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ. Вместе с тем Forbes писал о просьбе Дурова не называть его гражданином России.

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Telegram / Павел Дуров

Андрей Григорьев
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