Павел Дуров признан самым "обедневшим" российским миллиардером

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров стал самым "обедневшим" из 13 российских миллиардеров, у которых в 2022 году дела с деньгами шли не очень. Рейтинг составлен журналом Forbes.

В издании подсчитали, что за прошлый год состояние Дурова сократилось на $3,6 млрд и сейчас составляет "всего" $11,5 млрд. Причина — в падении котировок компаний – конкурентов "Телеграма", что сказалось и на стоимости самого мессенджера. В результате Дуров с третьего места в перечне богатейших россиян переместился на десятое.

На втором оказался частный инвестор Леонид Богуславский. Его состояние за год сократилось на $1,1 млрд, подсчитал Forbes. Ему принадлежат доли в 125 IT-компаниях из стран ЕС, Америки и Азии, а многие из них подешевели.

Третье место — у Дмитрия и Игоря Бухманов. Их состояние сейчас оценивается в $7 млрд, они потеряли по $1,1 млрд каждый. Главный актив братьев — разработчик игр Playrix.