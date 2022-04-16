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Регион
Опубликовано 16 апреля 2022, 09:50
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Forbes сообщил о просьбе Дурова не называть его гражданином России

Павел Дуров. Фото © Instagram / durov

Павел Дуров. Фото © Instagram / durov

В издании подчеркнули, что некоторые другие бизнесмены также не хотят, чтобы их называли русскими.

Некоторые бизнесмены, в том числе основатель "Телеграма" Павел Дуров и Игорь Бухман, в последние месяцы просят не называть их гражданами России, делая акцент на иностранном гражданстве, сообщает Forbes.

"Поэтому неудивительно, что в последние годы — и особенно в последние месяцы — Forbes заметил растущую тенденцию: многие миллиардеры, имеющие связи с Россией, очень, очень не хотят, чтобы их называли русскими", — пояснили в издании.

Forbes напомнил, что после начала спецоперации России на Украине власти США, Великобритании и ЕС ввели санкции против российских бизнесменов: заморозили их бизнес, выследили их яхты и остановили их самолёты. Отмечается, что Павел Дуров после четырёх лет пребывания в списке граждан РФ якобы захотел обнародовать информацию о том, что в прошлом году он стал гражданином Франции.

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Ранее Лайф рассказывал, что Кипр намерен лишить гражданства четырёх бизнесменов из России. Речь идёт о Михаиле Гуцериеве, Александре Пономаренко, Вадиме Мошковиче и Алексее Кузьмичёве, а также о членах их семей.

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Виктория Дитрих
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