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Опубликовано 16 апреля 2022, 09:48
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Худрук Парка науки и искусства "Сириус" Ханс-Йоахим Фрай решил остаться в России

Выступая на пресс-конференции, посвящённой конкурсу "Созвездие" и открытию концертного сезона, музыкальный менеджер отметил, что очень любит эту страну.

Известный немецкий оперный режиссёр и продюсер, художественный руководитель Парка науки и искусства "Сириус" и фонда "Талант и успех" Ханс-Йоахим Фрай решил остаться в России.

"Вы понимаете, я из Германии <…>, и я принял решение остаться здесь. Я люблю Россию, я люблю "Сириус", — сказал он на пресс-конференции, посвящённой конкурсу "Созвездие" и открытию концертного сезона на федеральной территории "Сириуса".

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Как писал Лайф, в 2021 году Ханс-Йоахим Фрай получил гражданство РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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ТАСС / Ulf Mauder / dpa

Николь Вербер
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