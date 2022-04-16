Несколько колонн с вооружёнными людьми и бронетехникой вошли в ливийскую столицу

Об обстоятельствах и целях их появления на улицах города не говорится, официальных сообщений от властей тоже ещё не поступало.

Несколько колонн с вооружёнными людьми и бронетехникой заметили в Триполи. Как сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники, они могли прибыть в столицу из городов Эз-Завия и Зинтан.

"Более трёх вооружённых колонн вошли в ливийскую столицу Триполи с запада и юга", — рассказал собеседник телеканала. О причинах их входа в столицу Ливии пока неизвестно, официальных заявлений от властей тоже ещё не поступало.