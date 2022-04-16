Несколько колонн с вооружёнными людьми и бронетехникой вошли в ливийскую столицу
Об обстоятельствах и целях их появления на улицах города не говорится, официальных сообщений от властей тоже ещё не поступало.
Несколько колонн с вооружёнными людьми и бронетехникой заметили в Триполи. Как сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники, они могли прибыть в столицу из городов Эз-Завия и Зинтан.
"Более трёх вооружённых колонн вошли в ливийскую столицу Триполи с запада и юга", — рассказал собеседник телеканала. О причинах их входа в столицу Ливии пока неизвестно, официальных заявлений от властей тоже ещё не поступало.
Ранее Лайф писал, что Палата представителей Ливии одобрила состав правительства, сформированный политиком Фатхи Башагой, который 10 февраля был назначен законодателями на должность нового премьера страны.
ТАСС / AP Photo / Yousef Murad