Роналду разонравился "Аль-Наср", и СМИ назвали причину

Португальский нападающий клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду может вернуться в ФК "Реал Мадрид". Об этом сообщило издание El Nacional.

Предполагается, что Роналду сожалеет об уходе из "Реала" в 2018 году. Ему тяжело адаптироваться к культуре Саудовской Аравии. Причиной для перехода в "Реал" служит и языковой барьер в новом клубе.