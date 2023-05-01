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1 мая, 14:43

Роналду разонравился "Аль-Наср", и СМИ назвали причину

El Nacional: Роналду хочет перейти из саудовского "Аль-Наср" в "Реал"

Португальский нападающий клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду может вернуться в ФК "Реал Мадрид". Об этом сообщило издание El Nacional.

Предполагается, что Роналду сожалеет об уходе из "Реала" в 2018 году. Ему тяжело адаптироваться к культуре Саудовской Аравии. Причиной для перехода в "Реал" служит и языковой барьер в новом клубе.

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Ранее сообщалось о недовольстве Роналду главным тренером клуба — французом Руди Гарсия. Португалец считал, что команда способна играть лучше и выиграть титул чемпионов страны. В итоге через несколько дней наставника уволили.

Обложка ©

Getty Images / Yasser Bakhsh

Светлана Оперук
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