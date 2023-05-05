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Регион
Опубликовано 4 мая 2023, 23:47

Месси может больше не сыграть за ПСЖ после отстранения

Нападающий Лионель Месси может больше не сыграть за ПСЖ после двухнедельного отстранения. Об этом сообщает L’Equipe.

По данным издания, аргентинец не может представить, что он вновь будет играть на арене "Парк де Пренс" после того, что произошло, а также знает, что фанаты вновь будут его освистывать.

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При этом никаких переговоров о расторжении контракта между сторонами не ведётся. Соглашение 35-летнего футболиста рассчитано до конца сезона. В то же время, по данным Reuters, саудовский клуб "Аль-Хилаль" направил Месси официальное предложение о контракте.

Напомним, ПСЖ отстранил Месси на две недели из-за самовольного отъезда футболиста в Саудовскую Аравию после поражения от "Лорьяна" в 31-м туре чемпионата Франции. В этот период игроку не будут начислять зарплату.

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psg.fr

Артур Лапсаков
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