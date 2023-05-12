УЕФА не будет переносить из Стамбула финальный матч Лиги чемпионов сезона 2022/23
Журналист Харрис: УЕФА проведёт финал Лиги чемпионов в Стамбуле
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не собирается переносить финальный матч Лиги чемпионов сезона 2022/23 из Стамбула. Заявление организации опубликовал в "Твиттере" журналист Роб Харрис.
"Финал Лиги чемпионов 2023 года состоится в Стамбуле, как и было запланировано, 10 июня 2023 года. УЕФА не обсуждает его перенос с какими-либо политическими институтами, правительствами или национальными футбольными ассоциациями", — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня СМИ сообщили, что руководство УЕФА рассматривает возможность переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула в Лиссабон из-за президентских выборов в Турции. В организации якобы опасаются возникновения общественных беспорядков.