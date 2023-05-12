УЕФА не будет переносить из Стамбула финальный матч Лиги чемпионов сезона 2022/23

"Финал Лиги чемпионов 2023 года состоится в Стамбуле, как и было запланировано, 10 июня 2023 года. УЕФА не обсуждает его перенос с какими-либо политическими институтами, правительствами или национальными футбольными ассоциациями", — говорится в сообщении.