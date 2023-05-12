Финал Лиги чемпионов могут перенести в Лиссабон из-за выборов в Турции

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула в Лиссабон. Всему причиной станут президентские выборы в Турции, которые состоятся 14 мая. Об этом пишет Daily Mail.

УЕФА опасается возможных общественных беспорядков, которые могут возникнуть после выборов. Союз уже сделал неофициальный запрос в Португальскую федерацию футбола по поводу возможности проведения финала на арене "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне.

Напомним, финал Лиги чемпионов должен состояться на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле 10 июня.