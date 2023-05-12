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Регион
Опубликовано 12 мая 2023, 04:20

Финал Лиги чемпионов могут перенести в Лиссабон из-за выборов в Турции

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность переноса финала Лиги чемпионов из Стамбула в Лиссабон. Всему причиной станут президентские выборы в Турции, которые состоятся 14 мая. Об этом пишет Daily Mail.

УЕФА опасается возможных общественных беспорядков, которые могут возникнуть после выборов. Союз уже сделал неофициальный запрос в Португальскую федерацию футбола по поводу возможности проведения финала на арене "Эштадиу да Луш" в Лиссабоне.

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Напомним, финал Лиги чемпионов должен состояться на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле 10 июня.

Ранее "Реал" и "Манчестер Сити" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча состоялась на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и закончилась со счётом 1:1.

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Юлия Коновалова
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