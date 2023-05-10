"Интер" обыграл "Милан" в дерби в рамках полуфинала Лиги чемпионов

"Интер" победил "Милан" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Сан Сиро" в Милане и завершилась со счётом 2:0.

Уже на 8-й минуте встречи Эдин Джеко отрыл счёт в поединке, а на 11-й — Генрих Мхитарян увеличил преимущество. "Милан" попытался отыграться, но пробить вратаря соперника так и не удалось.

Ответная игра также состоится в Милане 16 мая.