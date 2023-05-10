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10 мая, 20:57

"Интер" обыграл "Милан" в дерби в рамках полуфинала Лиги чемпионов

<p>Эдин Джеко после забитого гола. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Inter/status/1656377215238455301/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Inter</a></p>

Эдин Джеко после забитого гола. Обложка © Twitter / Inter

"Интер" победил "Милан" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Сан Сиро" в Милане и завершилась со счётом 2:0.

Уже на 8-й минуте встречи Эдин Джеко отрыл счёт в поединке, а на 11-й — Генрих Мхитарян увеличил преимущество. "Милан" попытался отыграться, но пробить вратаря соперника так и не удалось.

Ответная игра также состоится в Милане 16 мая.

"Реал" сыграл вничью с "Манчестер Сити" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

"Реал" сыграл вничью с "Манчестер Сити" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Ранее Лайф рассказывал, что отца игрока "Ман Сити" Эрлинга Холанна вывели с трибун стадиона во время матча с "Реалом". Работникам стадиона пришлось вмешаться в ситуацию, когда Альф-Инге начал бросаться едой в испанских болельщиков.

Артур Лапсаков
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