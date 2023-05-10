"Интер" обыграл "Милан" в дерби в рамках полуфинала Лиги чемпионов
Эдин Джеко после забитого гола. Обложка © Twitter / Inter
"Интер" победил "Милан" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Сан Сиро" в Милане и завершилась со счётом 2:0.
Уже на 8-й минуте встречи Эдин Джеко отрыл счёт в поединке, а на 11-й — Генрих Мхитарян увеличил преимущество. "Милан" попытался отыграться, но пробить вратаря соперника так и не удалось.
Ответная игра также состоится в Милане 16 мая.
Ранее Лайф рассказывал, что отца игрока «Ман Сити» Эрлинга Холанда вывели с трибун стадиона во время матча с "Реалом". Работникам стадиона пришлось вмешаться в ситуацию, когда Альф-Инге начал бросаться едой в испанских болельщиков.