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Регион
Опубликовано 10 мая 2023, 20:57

"Интер" обыграл "Милан" в дерби в рамках полуфинала Лиги чемпионов

Эдин Джеко после забитого гола. Обложка © Twitter / Inter

Эдин Джеко после забитого гола. Обложка © Twitter / Inter

"Интер" победил "Милан" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Сан Сиро" в Милане и завершилась со счётом 2:0.

Уже на 8-й минуте встречи Эдин Джеко отрыл счёт в поединке, а на 11-й — Генрих Мхитарян увеличил преимущество. "Милан" попытался отыграться, но пробить вратаря соперника так и не удалось.

Ответная игра также состоится в Милане 16 мая.

"Реал" сыграл вничью с "Манчестер Сити" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
"Реал" сыграл вничью с "Манчестер Сити" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Ранее Лайф рассказывал, что отца игрока «Ман Сити» Эрлинга Холанда вывели с трибун стадиона во время матча с "Реалом". Работникам стадиона пришлось вмешаться в ситуацию, когда Альф-Инге начал бросаться едой в испанских болельщиков.

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Артур Лапсаков
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