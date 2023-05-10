Как сообщается в соцсетях, работникам стадиона пришлось вмешаться в ситуацию, когда Альф-Инге начал бросаться едой в испанских болельщиков. При этом не исключено, что те первые начали конфликт, спровоцировав его. Свою версию озвучил и отец норвежского футболиста. По его словам, болельщики "королевского клуба" были недовольны его празднованием гола "Сити".