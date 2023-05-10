Отца Холанда вывели с трибун стадиона во время матча "Реал" – "Манчестер Сити"
Служба безопасности мадридского стадиона «Сантьяго Бернабеу» вывела отца нападающего футбольного клуба «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда с матча 1/2 финала Лиги чемпионов с ФК "Реал".
Отца Холанда вывели с трибун стадиона во время матча "Реал" – "Манчестер Сити". Видео © Twitter / lnstantFoot
Как сообщается в соцсетях, работникам стадиона пришлось вмешаться в ситуацию, когда Альф-Инге начал бросаться едой в испанских болельщиков. При этом не исключено, что те первые начали конфликт, спровоцировав его. Свою версию озвучил и отец норвежского футболиста. По его словам, болельщики "королевского клуба" были недовольны его празднованием гола "Сити".
"Фанаты "Реала" были недовольны тем, что мы праздновали гол Кевина Де Брёйне. Нам пришлось пересесть, потому что болельщики "Реала" были недовольны счётом 1:1", — написал он позже в "Твиттере".
Напомним, футбольные клубы "Реал" и "Манчестер Сити" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Игра завершилась со счётом 1:1. Первый гол забил Винисиус Жуниор. На 67-й минуте манчестерцам удалось отыграться, отличился Кевин Де Брёйне.
Twitter / lnstantFoot