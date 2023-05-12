Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с Индонезией

Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с национальной командой Индонезии. Накануне в Джакарте прошла встреча министра молодёжи и спорта страны Дито Ариотеджо и посла РФ Людмилы Воробьёвой.

Ариотеджо, только назначенный на свой пост, рассказал о планах проведения спортивных мероприятий, организованных совместно Россией и Индонезией. Министр отметил, что есть два мероприятия, на которые РФ хочет официально пригласить Индонезию.

"Россия хочет провести товарищеский матч с Индонезией. Это должно быть согласовано сначала с Футбольной ассоциацией Индонезии (PSSI). Надеюсь, это случится", — приводит слова Ариотеджо сайт Министерства молодёжи и спорта Индонезии.