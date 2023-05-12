Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с Индонезией
Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с национальной командой Индонезии. Накануне в Джакарте прошла встреча министра молодёжи и спорта страны Дито Ариотеджо и посла РФ Людмилы Воробьёвой.
Ариотеджо, только назначенный на свой пост, рассказал о планах проведения спортивных мероприятий, организованных совместно Россией и Индонезией. Министр отметил, что есть два мероприятия, на которые РФ хочет официально пригласить Индонезию.
"Россия хочет провести товарищеский матч с Индонезией. Это должно быть согласовано сначала с Футбольной ассоциацией Индонезии (PSSI). Надеюсь, это случится", — приводит слова Ариотеджо сайт Министерства молодёжи и спорта Индонезии.
Ранее Лайф писал, что сборная России по футболу отказалась участвовать в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA), который состоится этим летом.
T.me / teamrussia