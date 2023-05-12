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12 мая, 10:26

Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с Индонезией

Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с национальной командой Индонезии. Накануне в Джакарте прошла встреча министра молодёжи и спорта страны Дито Ариотеджо и посла РФ Людмилы Воробьёвой.

Ариотеджо, только назначенный на свой пост, рассказал о планах проведения спортивных мероприятий, организованных совместно Россией и Индонезией. Министр отметил, что есть два мероприятия, на которые РФ хочет официально пригласить Индонезию.

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"Россия хочет провести товарищеский матч с Индонезией. Это должно быть согласовано сначала с Футбольной ассоциацией Индонезии (PSSI). Надеюсь, это случится", — приводит слова Ариотеджо сайт Министерства молодёжи и спорта Индонезии.

Ранее Лайф писал, что сборная России по футболу отказалась участвовать в чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA), который состоится этим летом.

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T.me / teamrussia

Иван Косицын
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