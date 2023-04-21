Карпин оценил вероятность отмены летнего сбора национальной команды

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил возможную отмену летнего сбора национальной команды. По его словам, не стоит сравнивать текущую ситуацию с 2022 годом.

"Если помните, решение об отстранении нашей команды из Лиги наций было принято в начале мая 2022 года. Сейчас же у РФС накоплен определённый опыт, который позволяет надеяться, что июньский сбор состоится", — приводит его слова ТАСС.

По его словам, Российский футбольный союз в настоящее время работает над организацией товарищеского матча в ближайшие окна Международной федерации футбола на проведение международных игр, в том числе и в июне.

"Надеемся, переговоры приведут к успеху и мы сможем провести полноценный сбор с матчем. В идеале, конечно же, в России при наших болельщиках", — добавил тренер.