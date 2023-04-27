РФС предрекли возвращение к вопросу о переходе в Азию
Организатор ЧМ-2018 Сорокин: РФС ещё вернётся к вопросу перехода в Азию
Гендиректор оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года в России, заместитель председателя финансовой корпорации ВЭБ.РФ Алексей Сорокин допустил, что позиция РФС изменится в пользу перехода в Азию. Таким мнением он поделился в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
"Я лично считаю, что вопрос о переходе в Азию ещё не отпал. Вполне можно вернуться к его обсуждению, если будет понятно, что текущее положение вещей сохранится надолго и что позиция УЕФА не меняется или меняется крайне медленно", — отметил Сорокин.
Он добавил, что переговоры с УЕФА по возвращению к международным соревнованиям ещё ведутся и есть основания надеяться "на более конструктивную и динамичную позицию" европейских коллег.
Напомним, сборная России по футболу и отечественные клубы были отстранены от участия в международных соревнованиях по решению ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года из-за спецоперации на Украине. Тогда в России задумались о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. А ранее Лайф писал, что российская сборная летом должна сыграть в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии. Планируется, что на поле наша команда сойдётся со сборными Ирана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана. При этом в УЕФА заявили, что не возражают против участия сборной России в турнире, поскольку он неофициальный.
LIFE / Александр Шалгин