РФС предрекли возвращение к вопросу о переходе в Азию

Гендиректор оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года в России, заместитель председателя финансовой корпорации ВЭБ.РФ Алексей Сорокин допустил, что позиция РФС изменится в пользу перехода в Азию. Таким мнением он поделился в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

"Я лично считаю, что вопрос о переходе в Азию ещё не отпал. Вполне можно вернуться к его обсуждению, если будет понятно, что текущее положение вещей сохранится надолго и что позиция УЕФА не меняется или меняется крайне медленно", — отметил Сорокин.