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16 мая, 20:52

"Интер" стал первым финалистом Лиги чемпионов

"Интер" победил "Милан" и вышел в финал Лиги чемпионов

<p>Лаутаро Мартинес после гола. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Inter/status/1658573442281623564/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Inter</a></p>

Лаутаро Мартинес после гола. Обложка © Twitter / Inter

"Интер" обыграл "Милан" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Миланское дерби прошло на стадионе "Джузеппе Меацца" и завершилось со счётом 1:0.

Единственный гол на 74-й минуте забил Лаутаро Мартинес. Первую встречу "Интер" выиграл со счётом 2:0. Таким образом, подопечные Симоне Индзаги стали первыми финалистами турнира.

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В другом полуфинале встретятся "Манчестер Сити" и "Реал". Их поединок состоится завтра, 17 мая. Первая встреча, напомним, завершилась ничьей — 1:1.

Артур Лапсаков
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