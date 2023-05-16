"Интер" стал первым финалистом Лиги чемпионов
"Интер" победил "Милан" и вышел в финал Лиги чемпионов
Лаутаро Мартинес после гола. Обложка © Twitter / Inter
"Интер" обыграл "Милан" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов. Миланское дерби прошло на стадионе "Джузеппе Меацца" и завершилось со счётом 1:0.
Единственный гол на 74-й минуте забил Лаутаро Мартинес. Первую встречу "Интер" выиграл со счётом 2:0. Таким образом, подопечные Симоне Индзаги стали первыми финалистами турнира.
В другом полуфинале встретятся "Манчестер Сити" и "Реал". Их поединок состоится завтра, 17 мая. Первая встреча, напомним, завершилась ничьей — 1:1.