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27 мая, 14:11

Холанн стал лучшим игроком сезона в АПЛ и установил очередной рекорд

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн признан лучшим игроком сезона в АПЛ

<p>Эрлинг Холанн. Обложка © ТАСС / AP Photo / Kirsty Wigglesworth</p>

Эрлинг Холанн. Обложка © ТАСС / AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Норвежский футболист "Манчестер Сити" Эрлинг Холанн признан лучшим игроком сезона Английской премьер-лиги (АПЛ).

22-летний нападающий победил в голосовании болельщиков, обойдя одноклубника Кевина Де Брёйне, Мартина Эдегора и Букайо Сака (оба — "Арсенал), Харри Кейна ("Тоттенхэм"), Маркуса Рэшфорда ("Манчестер Юнайтед") и Кирана Триппьера ("Ньюкасл"). Холанн стал третьим футболистом "Манчестер Сити" подряд, получившим эту награду. Кроме того, форвард признан лучшим молодым игроком сезона, это случилось впервые в истории.

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В свой первый сезон в АПЛ норвежец провёл 35 матчей и установил рекорд по забитым голам — 36. Он обошёл Энди Коула и Алана Ширера, которые забивали по 35 голов за сезон в 1993/94 и 1994/95 годах соответственно.

Никита Никонов
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