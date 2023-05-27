22-летний нападающий победил в голосовании болельщиков, обойдя одноклубника Кевина Де Брёйне, Мартина Эдегора и Букайо Сака (оба — «Арсенал), Харри Кейна (»Тоттенхэм«), Маркуса Рэшфорда (»Манчестер Юнайтед«) и Кирана Триппьера (»Ньюкасл"). Холанд стал третьим футболистом "Манчестер Сити" подряд, получившим эту награду. Кроме того, форвард признан лучшим молодым игроком сезона, это случилось впервые в истории.

"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии в третий раз подряд

"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии в третий раз подряд

В свой первый сезон в АПЛ норвежец провёл 35 матчей и установил рекорд по забитым голам — 36. Он обошёл Энди Коула и Алана Ширера, которые забивали по 35 голов за сезон в 1993/94 и 1994/95 годах соответственно.