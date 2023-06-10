Де Брёйне второй раз подряд из-за травмы не смог доиграть финал Лиги чемпионов

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брёйне второй раз подряд не смог доиграть финал Лиги чемпионов из-за травмы.

В проходящей в эти минуты игре с "Интером" в Стамбуле бельгиец получил повреждение в первом тайме и покинул поле. Вместо него на 36-й минуте появился Фил Фоден.

Напомним, в финале 2021 года с "Челси" Де Брёйне был заменён на 60-й минуте. Тогда победу одержал лондонский клуб.