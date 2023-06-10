"Интер Майами" за сутки продал все билеты на матчи сезона после перехода Месси

Клуб высшей североамериканской футбольной лиги (MLS) "Интер Майами" за сутки продал все билеты на матчи сезона после новости о переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси. Как пишет Diario AS, теперь начались перепродажи. Чтобы посмотреть на игру семикратного обладателя "Золотого мяча", придётся выложить от 300 (около 25 тысяч рублей) до 3500 долларов (около 290 тысяч рублей).

Примечательно, что ажиотаж вокруг перехода Месси создал трудности даже его близким друзьям: экс-форвард сборной Аргентины Серхио Агуэро признался, что ему пришлось доставать билет через знакомого.

По данным СМИ, американский клуб планирует даже переехать на более вместительный стадион с нынешней площадки "Драйв Пинк Стэдиум" (вмещает 18 тысяч человек). На данный момент "Интер Майами" занимает последнее место в зоне А MLS с 15 очками в 16 играх.