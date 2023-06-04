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Регион
Опубликовано 4 июня 2023, 02:59

Месси досрочно покинул церемонию награждения ПСЖ

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси в разгар торжества ушёл с церемонии награждения команды в честь победы парижского клуба в чемпионате Франции.

Месси досрочно уходит с церемонии награждения ПСЖ. Видео © Twitter / Sara

Вероятно, это связано с недружелюбным приёмом болельщиков: его освистывали перед матчем и во время награждения. Для аргентинца завершившийся сезон стал последним в футболке парижского клуба.

ПСЖ проиграл "Клермону" в последнем матче Месси
ПСЖ проиграл "Клермону" в последнем матче Месси

Ранее Лайф писал, что ПСЖ официально объявил об уходе Лионеля Месси. Председатель и главный исполнительный директор французского клуба Нассер Аль-Хелаифи поблагодарил его за два отыгранных сезона.

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Кадр из видео Twitter / Sara

Лариса Сафронова
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