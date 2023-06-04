Месси досрочно покинул церемонию награждения ПСЖ
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси в разгар торжества ушёл с церемонии награждения команды в честь победы парижского клуба в чемпионате Франции.
Месси досрочно уходит с церемонии награждения ПСЖ. Видео © Twitter / Sara
Вероятно, это связано с недружелюбным приёмом болельщиков: его освистывали перед матчем и во время награждения. Для аргентинца завершившийся сезон стал последним в футболке парижского клуба.
Ранее Лайф писал, что ПСЖ официально объявил об уходе Лионеля Месси. Председатель и главный исполнительный директор французского клуба Нассер Аль-Хелаифи поблагодарил его за два отыгранных сезона.
Кадр из видео Twitter / Sara