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Регион
Опубликовано 3 июня 2023, 21:02

ПСЖ проиграл "Клермону" в последнем матче Месси

ПСЖ на своём поле уступил "Клермону" в заключительном матче сезона чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 2:3.

В составе парижан отличились Серхио Рамос (16-я минута) и Килиан Мбаппе (21). У гостей голы забили Йоан Гастьен (24), Мехди Зеффан (45) и Грежон Кией (63). А на 37-й минуте Кией не смог реализовать пенальти.

ПСЖ объявил об уходе защитника Серхио Рамоса
ПСЖ объявил об уходе защитника Серхио Рамоса

Это был последний матч аргентинца Лионеля Месси в составе парижан. Стоит отметить, что болельщики ПСЖ освистали его в ходе поединка.

Кроме того, команду покинет и главный тренер Кристоф Гальтье. Напомним, в минувшем сезоне ПСЖ под его руководством стал чемпионом Франции.

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Twitter / Paris Saint-Germain

Артур Лапсаков
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