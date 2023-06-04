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3 июня, 21:02

ПСЖ проиграл "Клермону" в последнем матче Месси

ПСЖ на своём поле уступил "Клермону" в заключительном матче сезона чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 2:3.

В составе парижан отличились Серхио Рамос (16-я минута) и Килиан Мбаппе (21). У гостей голы забили Йоан Гастьен (24), Мехди Зеффан (45) и Грежон Кией (63). А на 37-й минуте Кией не смог реализовать пенальти.

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Это был последний матч аргентинца Лионеля Месси в составе парижан. Стоит отметить, что болельщики ПСЖ освистали его в ходе поединка.

Кроме того, команду покинет и главный тренер Кристоф Гальтье. Напомним, в минувшем сезоне ПСЖ под его руководством стал чемпионом Франции.

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Twitter / Paris Saint-Germain

Артур Лапсаков
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