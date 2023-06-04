ПСЖ проиграл "Клермону" в последнем матче Месси
ПСЖ на своём поле уступил "Клермону" в заключительном матче сезона чемпионата Франции. Встреча завершилась со счётом 2:3.
В составе парижан отличились Серхио Рамос (16-я минута) и Килиан Мбаппе (21). У гостей голы забили Йоан Гастьен (24), Мехди Зеффан (45) и Грежон Кией (63). А на 37-й минуте Кией не смог реализовать пенальти.
Это был последний матч аргентинца Лионеля Месси в составе парижан. Стоит отметить, что болельщики ПСЖ освистали его в ходе поединка.
Кроме того, команду покинет и главный тренер Кристоф Гальтье. Напомним, в минувшем сезоне ПСЖ под его руководством стал чемпионом Франции.
Twitter / Paris Saint-Germain