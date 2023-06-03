Гальтье покинет пост главного тренера ПСЖ в конце сезона
L’Équipe: ПСЖ объявит об уходе главного тренера Гальтье по окончании сезона
Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Гальтье © ТАСС / dpa / Sven Hoppe
Кристоф Гальтье покинет должность главного тренера французского футбольного клуба ПСЖ. Об этом пишет местная газета L'Equipе.
Контракт специалиста с парижанами рассчитан до лета следующего года, однако уже в ближайшее время ПСЖ начнёт искать другого кандидата, который возглавит команду.
3 июня клуб проведёт заключительный матч в сезоне. "Пари Сен-Жермен" примет "Клермон" в последнем туре чемпионата Франции. ПСЖ уже обеспечил победу в турнире.
Кристофу Гальтье 56 лет. До ПСЖ он тренировал "Ниццу", "Лилль" (стал чемпионом Франции в сезоне 2020/21), "Сент-Этьен" (выиграл Кубок французской лиги 2012/13) и "Марсель".
Ранее Лайф рассказывал о возможном уходе нападающего Лионеля Месси из ПСЖ. Гальтье сообщал, что футболист покинет команду после окончания сезона, однако позже клуб опроверг его заявление. При этом СМИ уверены, что аргентинец не сыграет за парижан в следующем году. Вместе с тем ПСЖ объявил об уходе защитника Серхио Рамоса. В заключительном туре он проведёт последний матч за клуб.