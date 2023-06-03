Гальтье покинет пост главного тренера ПСЖ в конце сезона

Контракт специалиста с парижанами рассчитан до лета следующего года, однако уже в ближайшее время ПСЖ начнёт искать другого кандидата, который возглавит команду.

Ранее Лайф рассказывал о возможном уходе нападающего Лионеля Месси из ПСЖ. Гальтье сообщал, что футболист покинет команду после окончания сезона, однако позже клуб опроверг его заявление. При этом СМИ уверены, что аргентинец не сыграет за парижан в следующем году. Вместе с тем ПСЖ объявил об уходе защитника Серхио Рамоса. В заключительном туре он проведёт последний матч за клуб.