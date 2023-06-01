Месси принял окончательное решение насчёт ПСЖ
Тренер ПСЖ Галтье заявил, что Месси покинет клуб по окончании сезона
Лионель Месси. Обложка © Getty Images / Jean Catuffe
Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси покидает французский клуб "Пари Сен-Жермен". Уже в эту субботу, 3 июня, он проведёт свой последний матч за парижан, сообщил главный тренер команды Кристоф Гальтье.
"Мне выпала честь тренировать лучшего игрока в истории футбола. Матч против "Клермона" будет последним для него на "Парк де Пренс" (домашний стадион ПСЖ в Париже. — Прим. Лайфа) , — сказал Гальтье в ходе пресс-конференции.
Парижане 3 июня сыграют дома против "Клермона" в заключительном туре чемпионата Франции. Ранее ПСЖ гарантировал себе победу в турнире.
Напомним, летом 2021 года Лионель Месси перешёл из "Барселоны" в ПСЖ. Вместе с парижанами он стал двукратным чемпионом Франции, выиграл Суперкубок Франции. Ранее СМИ активно писали, что форвард может вернуться в "Барселону" и уже якобы провёл встречи с тренером каталонцев Хави.