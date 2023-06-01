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1 июня, 12:01

Месси принял окончательное решение насчёт ПСЖ

Тренер ПСЖ Галтье заявил, что Месси покинет клуб по окончании сезона

<p>Лионель Месси. Обложка © Getty Images / Jean Catuffe</p>

Лионель Месси. Обложка © Getty Images / Jean Catuffe

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси покидает французский клуб "Пари Сен-Жермен". Уже в эту субботу, 3 июня, он проведёт свой последний матч за парижан, сообщил главный тренер команды Кристоф Гальтье.

"Мне выпала честь тренировать лучшего игрока в истории футбола. Матч против "Клермона" будет последним для него на "Парк де Пренс" (домашний стадион ПСЖ в Париже. — Прим. Лайфа) , — сказал Гальтье в ходе пресс-конференции.

Парижане 3 июня сыграют дома против "Клермона" в заключительном туре чемпионата Франции. Ранее ПСЖ гарантировал себе победу в турнире.

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Напомним, летом 2021 года Лионель Месси перешёл из "Барселоны" в ПСЖ. Вместе с парижанами он стал двукратным чемпионом Франции, выиграл Суперкубок Франции. Ранее СМИ активно писали, что форвард может вернуться в "Барселону" и уже якобы провёл встречи с тренером каталонцев Хави.

Наталья Исакова
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