Месси принял окончательное решение насчёт ПСЖ

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси покидает французский клуб "Пари Сен-Жермен". Уже в эту субботу, 3 июня, он проведёт свой последний матч за парижан, сообщил главный тренер команды Кристоф Гальтье.

"Мне выпала честь тренировать лучшего игрока в истории футбола. Матч против "Клермона" будет последним для него на "Парк де Пренс" (домашний стадион ПСЖ в Париже. — Прим. Лайфа) , — сказал Гальтье в ходе пресс-конференции.

Парижане 3 июня сыграют дома против "Клермона" в заключительном туре чемпионата Франции. Ранее ПСЖ гарантировал себе победу в турнире.