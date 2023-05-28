Вратарь ПСЖ рухнул с лошади и теперь в тяжёлом состоянии

Газета Marca уточняет, что 29-летний спортсмен после вчерашней игры со "Страсбуром", которую он провёл в запасе, отправился в Испанию. Там и произошёл инцидент. Сейчас Рико находится в больнице в родной Севилье. Его интубировали (ввели эндотрахеальную трубку в трахею с целью обеспечения проходимости дыхательных путей). Согласно другим данным, вратарь получил травму не в результате падения, а после того как бежавшая лошадь ударила его в шею. Кроме того, есть версия, что Рико попал под повозку с животным. Официальной информации на этот счёт пока нет.