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Опубликовано 28 мая 2023, 13:28

Вратарь ПСЖ рухнул с лошади и теперь в тяжёлом состоянии

AFP: Вратарь ПСЖ Рико находится в тяжёлом состоянии после падения с лошади

Серхио Рико. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Серхио Рико. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов

Испанский вратарь французского футбольного клуба ПСЖ Серхио Рико находится в тяжёлом состоянии после падения с лошади. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя ФК.

"Он в тяжёлом состоянии", — сказал представитель ПСЖ.

Газета Marca уточняет, что 29-летний спортсмен после вчерашней игры со "Страсбуром", которую он провёл в запасе, отправился в Испанию. Там и произошёл инцидент. Сейчас Рико находится в больнице в родной Севилье. Его интубировали (ввели эндотрахеальную трубку в трахею с целью обеспечения проходимости дыхательных путей). Согласно другим данным, вратарь получил травму не в результате падения, а после того как бежавшая лошадь ударила его в шею. Кроме того, есть версия, что Рико попал под повозку с животным. Официальной информации на этот счёт пока нет.

До ПСЖ Серхио Рико выступал за "Севилью", "Мальорку" и "Фулхэм". Он провёл один матч за сборную Испании. Рико — двукратный победитель Лиги Европы, трёхкратный чемпион Франции, двукратный обладатель Кубка страны, победитель Кубка лиги и Суперкубка.

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Напомним, накануне ПСЖ сыграл вничью со "Страсбуром" и в рекордный 11-й раз стал чемпионом страны. А аргентинский нападающий парижан Лионель Месси побил рекорд по голам в топ-5 европейских лиг, обойдя португальца Криштиану Роналду — 496 против 495.

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Никита Никонов
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