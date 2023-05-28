Вратарь ПСЖ рухнул с лошади и теперь в тяжёлом состоянии
AFP: Вратарь ПСЖ Рико находится в тяжёлом состоянии после падения с лошади
Серхио Рико. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов
Испанский вратарь французского футбольного клуба ПСЖ Серхио Рико находится в тяжёлом состоянии после падения с лошади. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя ФК.
"Он в тяжёлом состоянии", — сказал представитель ПСЖ.
Газета Marca уточняет, что 29-летний спортсмен после вчерашней игры со "Страсбуром", которую он провёл в запасе, отправился в Испанию. Там и произошёл инцидент. Сейчас Рико находится в больнице в родной Севилье. Его интубировали (ввели эндотрахеальную трубку в трахею с целью обеспечения проходимости дыхательных путей). Согласно другим данным, вратарь получил травму не в результате падения, а после того как бежавшая лошадь ударила его в шею. Кроме того, есть версия, что Рико попал под повозку с животным. Официальной информации на этот счёт пока нет.
До ПСЖ Серхио Рико выступал за "Севилью", "Мальорку" и "Фулхэм". Он провёл один матч за сборную Испании. Рико — двукратный победитель Лиги Европы, трёхкратный чемпион Франции, двукратный обладатель Кубка страны, победитель Кубка лиги и Суперкубка.
Напомним, накануне ПСЖ сыграл вничью со "Страсбуром" и в рекордный 11-й раз стал чемпионом страны. А аргентинский нападающий парижан Лионель Месси побил рекорд по голам в топ-5 европейских лиг, обойдя португальца Криштиану Роналду — 496 против 495.