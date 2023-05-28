Мбаппе случайно разбил нос болельщице, но затем повёл себя как джентльмен
Мбаппе случайно разбил мячом нос болельщице во время разминки
Форвард французского клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Килиан Мбаппе случайно попал мячом в лицо зрительнице перед матчем со "Страсбуром", но тут же извинился и помог ей дойти до медпункта. Видео публикует ФК на своей странице в "Твиттере".
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе случайно попал мячом в лицо зрительнице. Видео © Twitter / Paris Saint-Germain
У девушки оказался разбит нос, на кадрах видно, что всё её лицо было в крови, она с трудом держалась, чтобы не расплакаться от боли. Футболист подошёл к ней одним из первых, вместе с врачами он помог ей дойти до медпункта. Когда болельщица вновь появилась на трибунах уже с наложенной повязкой, Мбаппе вновь подбежал к ней, крепко обнял и снова извинился.
Фанаты высоко оценили галантность спортсмена и его поступок. Тем более что после матча форвард подарил болельщице ещё и игровую футболку с логотипом ПСЖ.
Ранее сообщалось, что футболист сборной Аргентины и французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси позвал в гости болельщика, который десять часов простоял у его дома в Париже.
Twitter / Paris Saint-Germain