Мбаппе стал лучшим бомбардиром ПСЖ в матчах чемпионата Франции
Мбаппе и Месси после забитого гола. Обложка © psg.fr
ПСЖ победил "Ланс" в матче 31-го тура чемпионата Франции. Один из мячей на счету форварда парижан Килиана Мбаппе, что позволило ему установить рекорд.
Гол стал для 24-летнего футболиста 139-м в чемпионатах страны. По этому показателю он опередил бывшего игрока ПСЖ Эдинсона Кавани, отличившегося 138 раз. Третье место удерживает Златан Ибрагимович, на счету которого 113 голов в Лиге 1.
А ранее Мбаппе стал первым игроком в истории ПСЖ, забившим пять мячей в одном матче. Это произошло в игре Кубка Франции с клубом второго дивизиона.