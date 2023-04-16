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16 апреля, 00:37

Мбаппе стал лучшим бомбардиром ПСЖ в матчах чемпионата Франции

<p>Мбаппе и Месси после забитого гола. Обложка © <a href="https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/diaporama-paris-saint-germain-rc-lens-ligue-1-2022-2023#showGallery" target="_blank" rel="noopener noreferrer">psg.fr</a></p>

Мбаппе и Месси после забитого гола. Обложка © psg.fr

ПСЖ победил "Ланс" в матче 31-го тура чемпионата Франции. Один из мячей на счету форварда парижан Килиана Мбаппе, что позволило ему установить рекорд.

Гол стал для 24-летнего футболиста 139-м в чемпионатах страны. По этому показателю он опередил бывшего игрока ПСЖ Эдинсона Кавани, отличившегося 138 раз. Третье место удерживает Златан Ибрагимович, на счету которого 113 голов в Лиге 1.

Мбаппе в 24 года стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ

Мбаппе в 24 года стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ

А ранее Мбаппе стал первым игроком в истории ПСЖ, забившим пять мячей в одном матче. Это произошло в игре Кубка Франции с клубом второго дивизиона.

Артур Лапсаков
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