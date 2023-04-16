Мбаппе стал лучшим бомбардиром ПСЖ в матчах чемпионата Франции

ПСЖ победил "Ланс" в матче 31-го тура чемпионата Франции. Один из мячей на счету форварда парижан Килиана Мбаппе, что позволило ему установить рекорд.

Гол стал для 24-летнего футболиста 139-м в чемпионатах страны. По этому показателю он опередил бывшего игрока ПСЖ Эдинсона Кавани, отличившегося 138 раз. Третье место удерживает Златан Ибрагимович, на счету которого 113 голов в Лиге 1.