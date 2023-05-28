Месси обошёл Роналду по числу голов в пяти сильнейших чемпионатах Европы
Нападающий ПСЖ Лионель Месси побил рекорд Криштиану Роналду по количеству голов в пяти сильнейших европейских чемпионатах. Благодаря голу в ворота "Страсбура" (1:1) в 37-м туре чемпионата Франции на счету аргентинца стало 496 мячей в 577 играх.
Роналду забил 495 голов в 626 матчах в топ-5 лиг Европы. Сейчас он выступает за "Аль-Наср".
Напомним, благодаря ничьей "Пари Сен-Жермен" гарантировал себе чемпионство во Франции. Это произошло в рекордный 11-й раз.