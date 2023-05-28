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Регион
Опубликовано 28 мая 2023, 03:12

Месси обошёл Роналду по числу голов в пяти сильнейших чемпионатах Европы

Нападающий ПСЖ Лионель Месси побил рекорд Криштиану Роналду по количеству голов в пяти сильнейших европейских чемпионатах. Благодаря голу в ворота "Страсбура" (1:1) в 37-м туре чемпионата Франции на счету аргентинца стало 496 мячей в 577 играх.

Роналду забил 495 голов в 626 матчах в топ-5 лиг Европы. Сейчас он выступает за "Аль-Наср".

Роналду не смог стать чемпионом Саудовской Аравии
Роналду не смог стать чемпионом Саудовской Аравии

Напомним, благодаря ничьей "Пари Сен-Жермен" гарантировал себе чемпионство во Франции. Это произошло в рекордный 11-й раз.

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Артур Лапсаков
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