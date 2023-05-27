Роналду не смог стать чемпионом Саудовской Аравии
"Аль-Наср" Роналду лишился шансов на победу в чемпионате Саудовской Аравии
Футбольный клуб "Аль-Наср", за который выступает португалец Криштиану Роналду, не смог стать чемпионом Саудовской Аравии.
Победу в турнире гарантировал "Аль-Иттихад", разгромивший "Аль-Фейху" со счётом 3:0 и набравший 69 очков. "Аль-Наср" с 64 баллами за тур до конца уже не сможет догнать соперника.
Стоит отметить, что до прихода Роналду в январе текущего года "Аль-Наср" лидировал в таблице. На счету звёздного португальца 14 голов в 16 играх.
Ранее в испанских СМИ, ссылающихся на саудовское издание, появился комментарий президента ФК "Аль-Наср" Мусалли Аль-Муаммара, который назвал трансфер Роналду обманом. Однако в клубе опровергли это заявление, указав, что оно "не соответствует действительности ни по форме, ни по содержанию".
Twitter / AlNassrFC_EN