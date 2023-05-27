Футбольный клуб "Аль-Наср", за который выступает португалец Криштиану Роналду, не смог стать чемпионом Саудовской Аравии.

Победу в турнире гарантировал "Аль-Иттихад", разгромивший "Аль-Фейху" со счётом 3:0 и набравший 69 очков. "Аль-Наср" с 64 баллами за тур до конца уже не сможет догнать соперника.