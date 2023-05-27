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27 мая, 20:50

Роналду не смог стать чемпионом Саудовской Аравии

"Аль-Наср" Роналду лишился шансов на победу в чемпионате Саудовской Аравии

Футбольный клуб "Аль-Наср", за который выступает португалец Криштиану Роналду, не смог стать чемпионом Саудовской Аравии.

Победу в турнире гарантировал "Аль-Иттихад", разгромивший "Аль-Фейху" со счётом 3:0 и набравший 69 очков. "Аль-Наср" с 64 баллами за тур до конца уже не сможет догнать соперника.

Роналду получил часы с бриллиантами и его изображением стоимостью 105 тысяч евро

Роналду получил часы с бриллиантами и его изображением стоимостью 105 тысяч евро

Стоит отметить, что до прихода Роналду в январе текущего года "Аль-Наср" лидировал в таблице. На счету звёздного португальца 14 голов в 16 играх.

Ранее в испанских СМИ, ссылающихся на саудовское издание, появился комментарий президента ФК "Аль-Наср" Мусалли Аль-Муаммара, который назвал трансфер Роналду обманом. Однако в клубе опровергли это заявление, указав, что оно "не соответствует действительности ни по форме, ни по содержанию".

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Twitter / AlNassrFC_EN

Артур Лапсаков
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