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12 мая, 04:20

Роналду получил часы с бриллиантами и его изображением стоимостью 105 тысяч евро

<p>Криштиану Роналду с новыми часами. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/Cristiano" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Cristiano Ronaldo</a></p>

Криштиану Роналду с новыми часами. Обложка © Twitter / Cristiano Ronaldo

Часовой бренд Jacob&Co на открытии своего бутика в Саудовской Аравии вручил капитану футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду часы стоимостью 105 тысяч евро. Об этом сообщает Daily Mail.

Роскошный аксессуар, украшенный 26 белыми бриллиантами, отличает ярко-зелёный дизайн и надпись Siu на задней панели. Этим возгласом завершаются пируэты футболиста, которые он совершает после каждого забитого гола. Также на часах красуется силуэт португальца.

Часы, подаренные Криштиану Роналду. Фото © Twitter / Cristiano Ronaldo

Часы, подаренные Криштиану Роналду. Фото © Twitter / Cristiano Ronaldo

Jacob&Co планирует выпустить новую коллекцию, посвящённую лучшим моментам карьеры Роналду. Причём все часы из этой серии будут украшены его фирменным Siu.

Роналду разонравился "Аль-Наср", и СМИ назвали причину

Роналду разонравился "Аль-Наср", и СМИ назвали причину

Ранее Лайф писал, что, по версии Forbes, Роналду является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Суммарный доход 37-летнего нападающего клуба "Аль-Наср" за последний год составил 136 млн долларов. Причём на футбольном поле он заработал лишь треть этой суммы — 46 млн.

Ольга Платонова
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