Роналду получил часы с бриллиантами и его изображением стоимостью 105 тысяч евро

Часовой бренд Jacob&Co на открытии своего бутика в Саудовской Аравии вручил капитану футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду часы стоимостью 105 тысяч евро. Об этом сообщает Daily Mail.

Роскошный аксессуар, украшенный 26 белыми бриллиантами, отличает ярко-зелёный дизайн и надпись Siu на задней панели. Этим возгласом завершаются пируэты футболиста, которые он совершает после каждого забитого гола. Также на часах красуется силуэт португальца.

Часы, подаренные Криштиану Роналду. Фото © Twitter / Cristiano Ronaldo

Jacob&Co планирует выпустить новую коллекцию, посвящённую лучшим моментам карьеры Роналду. Причём все часы из этой серии будут украшены его фирменным Siu.