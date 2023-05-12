Роналду получил часы с бриллиантами и его изображением стоимостью 105 тысяч евро
Криштиану Роналду с новыми часами. Обложка © Twitter / Cristiano Ronaldo
Часовой бренд Jacob&Co на открытии своего бутика в Саудовской Аравии вручил капитану футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду часы стоимостью 105 тысяч евро. Об этом сообщает Daily Mail.
Роскошный аксессуар, украшенный 26 белыми бриллиантами, отличает ярко-зелёный дизайн и надпись Siu на задней панели. Этим возгласом завершаются пируэты футболиста, которые он совершает после каждого забитого гола. Также на часах красуется силуэт португальца.
Часы, подаренные Криштиану Роналду. Фото © Twitter / Cristiano Ronaldo
Jacob&Co планирует выпустить новую коллекцию, посвящённую лучшим моментам карьеры Роналду. Причём все часы из этой серии будут украшены его фирменным Siu.
Ранее Лайф писал, что, по версии Forbes, Роналду является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Суммарный доход 37-летнего нападающего клуба "Аль-Наср" за последний год составил 136 млн долларов. Причём на футбольном поле он заработал лишь треть этой суммы — 46 млн.