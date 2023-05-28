ПСЖ гарантировал себе чемпионство во Франции в рекордный 11-й раз подряд

Клуб "Пари Сен-Жермен" досрочно стал чемпионом Франции по футболу в нынешнем сезоне. Это произошло после ничьей со "Страсбуром" (1:1) в 37-м туре Лиги 1.

Счёт на 59-й минуте открыл Лионель Месси, став рекордсменом по голам в топ пяти лигах Европы. Теперь на счету аргентинца 496 таких мячей, он побил рекорд Криштиану Роналду (495). На 79-й минуте Кевин Гамейро принёс хозяевам ничью.

Парижане набрали 87 очков и стали недоступны для соперников за тур до финиша. Вторым стал "Ланс", который сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Чемпионство стало для ПСЖ вторым подряд и 11-м в истории. Это рекордный результат для Франции, ранее лучшим был "Сент-Этьен", бравший титул десять раз.