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Регион
Опубликовано 27 мая 2023, 21:00

ПСЖ гарантировал себе чемпионство во Франции в рекордный 11-й раз подряд

Игроки ПСЖ радуются голу Месси. Обложка © Twitter / Paris Saint-Germain

Игроки ПСЖ радуются голу Месси. Обложка © Twitter / Paris Saint-Germain

Клуб "Пари Сен-Жермен" досрочно стал чемпионом Франции по футболу в нынешнем сезоне. Это произошло после ничьей со "Страсбуром" (1:1) в 37-м туре Лиги 1.

Счёт на 59-й минуте открыл Лионель Месси, став рекордсменом по голам в топ пяти лигах Европы. Теперь на счету аргентинца 496 таких мячей, он побил рекорд Криштиану Роналду (495). На 79-й минуте Кевин Гамейро принёс хозяевам ничью.

Парижане набрали 87 очков и стали недоступны для соперников за тур до финиша. Вторым стал "Ланс", который сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

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Чемпионство стало для ПСЖ вторым подряд и 11-м в истории. Это рекордный результат для Франции, ранее лучшим был "Сент-Этьен", бравший титул десять раз.

Ранее Лайф рассказывал, что "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии в третий раз подряд. Клуб Хосепа Гвардиолы смог опередить "Арсенал", лидировавший большую часть сезона.

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Артур Лапсаков
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