ПСЖ гарантировал себе чемпионство во Франции в рекордный 11-й раз подряд
Игроки ПСЖ радуются голу Месси. Обложка © Twitter / Paris Saint-Germain
Клуб "Пари Сен-Жермен" досрочно стал чемпионом Франции по футболу в нынешнем сезоне. Это произошло после ничьей со "Страсбуром" (1:1) в 37-м туре Лиги 1.
Счёт на 59-й минуте открыл Лионель Месси, став рекордсменом по голам в топ пяти лигах Европы. Теперь на счету аргентинца 496 таких мячей, он побил рекорд Криштиану Роналду (495). На 79-й минуте Кевин Гамейро принёс хозяевам ничью.
Парижане набрали 87 очков и стали недоступны для соперников за тур до финиша. Вторым стал "Ланс", который сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Чемпионство стало для ПСЖ вторым подряд и 11-м в истории. Это рекордный результат для Франции, ранее лучшим был "Сент-Этьен", бравший титул десять раз.
Ранее Лайф рассказывал, что "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии в третий раз подряд. Клуб Хосепа Гвардиолы смог опередить "Арсенал", лидировавший большую часть сезона.