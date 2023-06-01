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Регион
Опубликовано 1 июня 2023, 17:44

В ПСЖ опровергли заявление главного тренера об уходе Месси

Французский "Пари Сен-Жермен" опроверг заявление главного тренера Кристофа Гальтье об уходе из команды аргентинского нападающего Лионеля Месси.

"Кристоф Гальтье выразился не совсем корректно. Он имел в виду, что матч против "Клермона" будет последним для Месси и ПСЖ в текущем сезоне", — приводит AFP сообщение пресс-службы ПСЖ.

В то же время Le Parisien отмечает, что Месси всё равно покинет клуб в конце сезона.

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Ранее появилась информация о том, что тренер ПСЖ Гальтье заявил, будто Месси покинет клуб по окончании сезона. Парижане 3 июня сыграют дома против "Клермона" в заключительном туре чемпионата Франции.

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ТАСС / EPA / MOHAMMED BADRA

Никита Осипов
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