В ПСЖ опровергли заявление главного тренера об уходе Месси

Французский "Пари Сен-Жермен" опроверг заявление главного тренера Кристофа Гальтье об уходе из команды аргентинского нападающего Лионеля Месси.

"Кристоф Гальтье выразился не совсем корректно. Он имел в виду, что матч против "Клермона" будет последним для Месси и ПСЖ в текущем сезоне", — приводит AFP сообщение пресс-службы ПСЖ.

В то же время Le Parisien отмечает, что Месси всё равно покинет клуб в конце сезона.