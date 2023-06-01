В ПСЖ опровергли заявление главного тренера об уходе Месси
Французский "Пари Сен-Жермен" опроверг заявление главного тренера Кристофа Гальтье об уходе из команды аргентинского нападающего Лионеля Месси.
"Кристоф Гальтье выразился не совсем корректно. Он имел в виду, что матч против "Клермона" будет последним для Месси и ПСЖ в текущем сезоне", — приводит AFP сообщение пресс-службы ПСЖ.
В то же время Le Parisien отмечает, что Месси всё равно покинет клуб в конце сезона.
Ранее появилась информация о том, что тренер ПСЖ Гальтье заявил, будто Месси покинет клуб по окончании сезона. Парижане 3 июня сыграют дома против "Клермона" в заключительном туре чемпионата Франции.
ТАСС / EPA / MOHAMMED BADRA