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29 мая, 12:34

Маурисио Почеттино стал главным тренером "Челси"

<p>Обложка © ТАСС / AP / Martin Meissner</p>

Обложка © ТАСС / AP / Martin Meissner

Маурисио Почеттино назначен главным тренером "Челси", сообщили в пресс-службе английского клуба. Соглашение с 51-летним аргентинцем рассчитано до 2025 года с возможностью продления на один сезон. Он приступит к работе 1 июня текущего года.

До конца нынешнего сезона этот пост занимал англичанин Фрэнк Лэмпард, по его итогам "Челси" занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее Почеттино работал с "Пари Сен-Жермен", который под его руководством выиграл чемпионат Франции, а также кубок и суперкубок европейского государства.

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Напомним, о скором назначении Маурисио Почеттино на этот пост стало известно в середине мая. Также он тренировал "Тоттенхэм", "Саутгемптон" и "Эспаньол".

Матвей Константинов
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