Маурисио Почеттино стал главным тренером "Челси"

Маурисио Почеттино назначен главным тренером "Челси", сообщили в пресс-службе английского клуба. Соглашение с 51-летним аргентинцем рассчитано до 2025 года с возможностью продления на один сезон. Он приступит к работе 1 июня текущего года.

До конца нынешнего сезона этот пост занимал англичанин Фрэнк Лэмпард, по его итогам "Челси" занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее Почеттино работал с "Пари Сен-Жермен", который под его руководством выиграл чемпионат Франции, а также кубок и суперкубок европейского государства.