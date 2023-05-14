"Челси" назначит Почеттино главным тренером

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в ближайшее время клуб Английской премьер-лиги официально подтвердит назначение Почеттино, 51-летний тренер присоединится к футболистам в июне, после окончания сезона. Последним местом его работы был "Пари Сен-Жермен", который он покинул прошлым летом. До этого аргентинец работал в "Тоттенхэме", "Саутгемптоне" и "Эспаньоле".