"Челси" назначит Почеттино главным тренером
Новым главным тренером "Челси" станет аргентинец Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино. Обложка © Twitter / FabrizioRomano
Лондонский "Челси" определился с кандидатурой нового главного тренера команды. Им станет аргентинский специалист Маурисио Почеттино.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в ближайшее время клуб Английской премьер-лиги официально подтвердит назначение Почеттино, 51-летний тренер присоединится к футболистам в июне, после окончания сезона. Последним местом его работы был "Пари Сен-Жермен", который он покинул прошлым летом. До этого аргентинец работал в "Тоттенхэме", "Саутгемптоне" и "Эспаньоле".
Ранее Лайф писал, что главным тренером до конца сезона ФК "Челси" назначил Фрэнка Лэмпарда. Напомним, предыдущим главным тренером команды был Грэм Поттер, руководство клуба отправило его в отставку 2 апреля.