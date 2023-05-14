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13 мая, 23:30

"Челси" назначит Почеттино главным тренером

Новым главным тренером "Челси" станет аргентинец Маурисио Почеттино

<p>Маурисио Почеттино. Обложка © Twitter /<a href="https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1657464680900706306?t=nbeT1nG9xfhjufVyrI0guA&s=19" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1657464680900706306" target="_blank" rel="noopener noreferrer">FabrizioRomano</a></p>

Маурисио Почеттино. Обложка © Twitter / FabrizioRomano

Лондонский "Челси" определился с кандидатурой нового главного тренера команды. Им станет аргентинский специалист Маурисио Почеттино.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, в ближайшее время клуб Английской премьер-лиги официально подтвердит назначение Почеттино, 51-летний тренер присоединится к футболистам в июне, после окончания сезона. Последним местом его работы был "Пари Сен-Жермен", который он покинул прошлым летом. До этого аргентинец работал в "Тоттенхэме", "Саутгемптоне" и "Эспаньоле".

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Ранее Лайф писал, что главным тренером до конца сезона ФК "Челси" назначил Фрэнка Лэмпарда. Напомним, предыдущим главным тренером команды был Грэм Поттер, руководство клуба отправило его в отставку 2 апреля.

Арина Родионова
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