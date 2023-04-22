"Сибирь" назначила российского канадца на пост главного тренера

Новым главным тренером хоккейного клуба "Сибирь" стал Дэвид Немировски. Соглашение заключено по схеме 1+1, сообщает пресс-служба ХК.

"Хоккейный клуб "Сибирь" подписал контракт с 46-летним специалистом Дэвидом Немировски, который займёт пост главного тренера команды", — уточнили в команде.

Немировски родился в Канаде, но имеет гражданство РФ. С 2018 по 2022 год он возглавлял нижегородское "Торпедо", которое трижды выводил в плей-офф КХЛ. Гендиректор "Сибири" Кирилл Фастовский назвал нового тренера специалистом с прогрессивными взглядами на хоккей, который создаёт доверительное и позитивное настроение в коллективе.

"Важным для нас является то, что Дэвид Семёнович большую часть игровой карьеры выступал в российском чемпионате, имеет опыт работы в КХЛ, в том числе главным тренером. Немировски проповедует атакующий стиль игры, и это именно то, какой мы хотим видеть "Сибирь" в следующем сезоне", — сказал Фастовский.